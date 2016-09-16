Шахрай видурив у 44-річного тернополянина ноутбук

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, чоловік розмістив оголошення про намір продати комп’ютер на інтернет-сайті.

Невдовзі зателефонував покупець, домовився про зустріч, оглянув ноутбук і сказав, що готовий його купити.

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Гроші запропонував перевести на банківську картку. СМС-повідомлення про оплату 3 тис грн тернополянину надійшло через декілька хвилин. Він віддав ноутбук, однак коли спробував зняти кошти з картки, виявилося, що шахрай платіж одразу відмінив і кошти насправді так і не поступили.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.