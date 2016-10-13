На Тернопільщині у всіх районах розпочато опалювальний сезон – ТОДА

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час селекторної під головуванням прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана повідомив голова ТОДА Степан Барна.

За його даними, Бережанською, Кременецькою, Тернопільською, Чортківською міськими радами, а також усіма без винятку районними державними адміністраціями вже прийнято розпорядження про початок опалювального періоду.

«Стовідсотково опалюються житлові будинки у містах Тернопіль, Теребовля, Почаїв та 474 дошкільних навчальних заклади області, здійснено підготовку: 2 536 житлових будинків та 1 264 котелень», – повідомив Барна.

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За його даними, до опалювального сезону підготовлено 1 тис. 367 закладів соціальної сфери, серед яких 474 дошкільних навчальних заклади, 830 загальноосвітніх навчальних закладів, 63 закладів охорони здоров’я.

На виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді комунальної власності було використано 55,8 млн грн (100% від запланованого).