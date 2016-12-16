Відділення ФДМУ в Тернопільській області виставило на аукціон недобудований 90-квартирний будинок

Стартова ціна об’єкта – 4,03 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі відділення, п’ятиповерховий житловий будинок має площу забудови 993 кв. м, загальна його площа – 4,671 тис. кв. м. Об’єкт розташований в межах території населеного пункту в периферійній частині міста Монастириська на вул. Сонячній, 26 в зоні житлової забудови. Стартова ціна об’єкта – 4,03 млн грн. Електронні торги відбудуться на Товарній біржі "Універсальна товарно-сировинна біржа" 30 грудня 2016 року об 11 год. Прийом заявок триває до 17 год 26 грудня.

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