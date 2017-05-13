Тернопільська спортсменка стала срібною призеркою чемпіонату Європи з пауерліфтингу

Тернопільська спортсменка Анастасія Наконечна стала срібною призеркою чемпіонату Європи з пауерліфтингу.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, у ваговій категорії до 57 кг Наконечна успішно дебютувала з результатом: присідання 145 кг - 2 місце, жим лежачи 75 кг - 3 місце, станова тяга 142,5 кг - 3 місце, загальна сума 362,5 кг - 2 місце.

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Чемпіонат Європи з пауерліфтингу 2017 року серед дорослих, юніорів, юнаків та дівчат проходив у місті Малага (Іспанія). У збірній команді України серед юніорок майстер спорту з пауерліфтингу Наконечна представляла Тернопільську область.

Довідка УНІАН. Анастасія Наконечна – спортсменка обласної ДЮСШ з літніх видів спорту. Тренується під керівництвом тренерів-викладачів школи Артура Олійника та Ігоря Лисого.