Цьогоріч у літній сезон за державний кошт заплановано оздоровити 1360 дітей із Тернопільщини

Цьогоріч у літній сезон за державний кошт заплановано оздоровити 1360 дітей Тернопільщини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час відправки дітей пільгових категорій у дитячий заклад «Лісова пісня», що у Борщівському районі, повідомив начальник відділу сім’ї та молоді Тернопільської ОДА Ігор Чорний.

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Загалом сьогодні в «Лісову пісню» відправили 81 дитину з різних районів Тернопільщини. Зокрема, на відпочинок поїхали діти сімей учасників АТО, діти-сироти, малозабезпечені, діти, які перебувають на диспансерному обліку, а також талановиті школярі. Відпочиватимуть й оздоровлюватимуться вони протягом 21 дня.

«Забезпечення якісного оздоровлення та змістовного дозвілля дітей – серед пріоритетів роботи Тернопільської ОДА. Програма відпочинку для дітей буде насиченою, вона включає заходи патріотичного спрямування. Загалом у цьогорічний літній період за державний кошт планується оздоровити 1360 дітей Тернопільщини», – розповів Чорний.