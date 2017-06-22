У Тернополі 164 водії оштрафовано за розмови по телефону під час їзди

У Тернополі щодо 164 водіїв складено адмінпротоколи за розмови по телефону під час їзди.

Читайте такожНа Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано 5 малолітніх дітей та трьох дорослих (фото)Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, оскільки використання засобів зв’язку під час руху відволікає водіїв і відповідно через неуважність вони можуть спричинити ДТП, щодо порушників було складено відповідні постанови.