У Тернополі 164 водії оштрафовано за розмови по телефону під час їзди
15:22, 22 червня 2017Тернопіль
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Як зазначили в поліції, штраф за дане порушення складає 425 грн.
На порушників було складено відповідні постанови. \ Vashamashina.ru
У Тернополі щодо 164 водіїв складено адмінпротоколи за розмови по телефону під час їзди.
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