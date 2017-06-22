У Тернополі 164 водії оштрафовано за розмови по телефону під час їзди

15:22, 22 червня 2017
Тернопіль
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Як зазначили в поліції, штраф за дане порушення складає 425 грн.

Vashamashina.ru

У Тернополі щодо 164 водіїв складено адмінпротоколи за розмови по телефону під час їзди.

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Теги: #порушення ПДР мобільний телефон