Зборівська гімназія отримала шкільний автобус (фото)

Зборівська державна українська гімназія ім. Р. Завадовича отримала шкільний автобус. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, ключі від автобуса керівництву закладу вручив голова ТОДА Степан Барна під час робочої поїздки у Зборівський район голова.

Автобус гімназія отримала, оскільки там навчаються діти з навколишніх сіл, яким важко добиратися на навчання.

«Дорогі друзі, хочу подякувати всім, зокрема, учительському колективу за нашу спільну роботу. Особливо, як голова облдержадміністрації, пишаюся тим, що завдяки нашим освітнім закладам, в тому числі і завдяки вашій гімназії, Тернопільська область – друга в Україні за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Це свідчить про те, що якість навчання в області – на належному рівні. І сьогодні спільними зусиллями Зборівської районної державної адміністрації і її голови Ігоря Яворського, міського голови Зборова Руслана Максиміва та обласної державної адміністрації ми маємо можливість зробити вам подарунок – шкільний автобус», – сказав під час урочистостей Барна.

Принагідно він оглянув, як здійснюється ремонт спортзалу., на що з державного бюджету виділили 120 тис. грн і ще 30 тис. – з місцевого бюджету.

Побував Барна й в уже відремонтованому підвальному приміщенні, яке планують облаштувати під кінотеатр.

У наступному 2018-ому році у гімназії заплановано реалізувати проект з капітального ремонту фасаду. На це з державного бюджету передбачено близько 140 тис. грн.