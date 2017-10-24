У Тернополі нетверезий водій в’їхав у будинок, тікаючи від патрульних

У Тернополі нетверезий водій, втікаючи від патрульних, в’їхав у будинок. Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя позашляховик Kia Rio з вимкненими фарами ближнього світла інспектори патрульної поліції помітили на проспекті С. Бандери. Водій не відреагував на вимогами про зупинку, навпаки прискорився і почав тікати.

Патрульні почали переслідування. По рації інспектори передали орієнтування іншим екіпажам. Під час переслідування водій неодноразово порушував правила дорожнього руху. Врешті водій Kia Rio заїхав у будівлю.

При спілкуванні з водієм патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат освідчення – 1,76 проміле алкоголю в крові.

На водія охоронці порядку склали протоколи за ст.122-2 (невиконання вимоги про зупинку), ст.124 (ДТП) та ч.1ст.130 (керування напідпитку) КУпАП.

Також винесено постанову за ч.2 ст.122 (порушення ПДР) КУпАП.