На Тернопільщині в посилці для солдата військової частини виявили амфетамін. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, три пакетики порошку, ззовні схожого на амфетамін, виявили серед продуктів, надісланих поштою солдату-строковика з Дніпропетровщини, який проходить службу у військовій частині в Чорткові.

До пропускного пункту посилку доставив кур’єр. Під час огляду було виявлені три маленькі поліетиленові пакетики з порошком. Що це амфетамін, зізнався сам адресат.

За словами, 20-річного солдата, він ще до служби в армії вживав психотропи. Оскільки обійтися без наркотиків не міг, написав листа своєму товаришеві, щоб той надіслав амфетамін.

Відкрито кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних речовин).