Тернополянин втратив 26,5 тис грн, ставши жертвою шахраїв на сайті оголошень OLX
13:23, 20 грудня 2017Тернопіль
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Тернополянин перерахував обумовлену суму, однак товару так і не отримав.
. Тернополянин втратив 26,5 тис грн, ставши жертвою шахраїв на сайті оголошень OLX / скріншот сторінки сайту оголошень
Тернополянин втратив 26,5 тис грн, ставши жертвою шахраїв на сайті оголошень OLX.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, потерпілий вирішив придбати мотоцикл.
Зв’язавшись із продавцем за вказаним номеру телефону, почув від нього вимогу здійснити передоплату. Тернополянин перерахував обумовлену суму, однак товару так і не отримав.
Відтак чоловік звернувся до поліцейських.
Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 190 ККУ (шахрайство).
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