Тернополянин втратив 26,5 тис грн, ставши жертвою шахраїв на сайті оголошень OLX.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, потерпілий вирішив придбати мотоцикл.

Зв’язавшись із продавцем за вказаним номеру телефону, почув від нього вимогу здійснити передоплату. Тернополянин перерахував обумовлену суму, однак товару так і не отримав.

Відтак чоловік звернувся до поліцейських.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 190 ККУ (шахрайство).