Тернопільська облрада прийняла програму кредитування молодіжного житлового будівництва на 2018-2022 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, за дану програму сьогодні на сесії проголосували 50 із 50 зареєстрованих депутатів.

Кошторис програми складає 5,889 млн грн.

З них 5,571 млн грн складуть кошти обласного бюджету, 318 тис. грн очікується торимати з інших джерел.

Метою програм є забезпечення молоді житлом шляхом створення сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового будівництва, удосконалення механізмів придбання житла, запобігання відтоку молодих спеціалістів з регіону шляхом створення додаткових мотивацій з територіальною прив’язкою.

Головно кошти програми підуть на надання молодими сім’ям пільгових кредитів.

Довідка УНІАН. У Тернопільській області станом на 1 січня 2017 року на квартирному обліку перебуває 17,5 тис. осіб, із них 1 тис. – молоді сім’ї та одинокі молоді громадяни (в тому числі багатодітні сім’ї – 0,7 тис. сімей).

Серед кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла в Тернопільському регіональному управлінні Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» перебуває 107 молодих сімей та одиноких молодих громадян.