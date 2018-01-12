У 2017 році Тернопільська митниця ДФС перерахувала до бюджету 1,218 млрд грн – на 33% більше, ніж в попередньому

У 2017 році Тернопільська митниця ДФС перерахувала до бюджету 1,218 млрд грн.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, порівняно з 2016 роком надходження зросли на 301 млн грн або на 33%.

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У грудні 2017 року Тернопільською митницею ДФС до бюджету перераховано 94,5 млн грн.

Завдяки перевиконанню плану з митних надходжень у 2017 році до спецфонду Тернопільського обласного бюджету на розвиток автомобільних доріг спрямовано 76,7 млн грн.

Товарами, при митному оформленні яких у 2017 році було сплачено найбільше податків, були легкові автомобілі – 190,8 млн грн, сідельні тягачі – 84,4 млн грн, машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур – 66,3 млн грн, свіжоморожена риба – 65,6 млн грн, причепи та напівпричепи для перевезення вантажів – 60,1 млн грн.

Найбільше було сплачено податку на додану вартість, якого надійшло 1 1,045 млрд грн, що на 221,9 млн грн або 27% більше, ніж в попередньому році. Мита сплачено 133,3 млн грн, (+55,2 млн грн або 71%). Удвічі більше надійшло від сплати акцизного податку – 37 млн грн (за 2016 рік – 13,7 млн грн). За здійснення митних формальностей та інші платежі сплачено 2,5 млн грн, що на 600 тис. грн більше, ніж у 2016 році.