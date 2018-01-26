На Тернопільщині у 2017 році обсяги будівельних робіт зросли на 3% - до 1,573 млрд грн

На Тернопільщині у 2017 році обсяги будівельних робіт порівняно з 2016 роком зросли на 3%.

Читайте такожТернопільська облрада прийняла програму кредитування молодіжного житлового будівництва

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласного управління статистики, загалом було виконано робіт на 1 млрд 573 млн 717 тис. грн.

За характером будівництва роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 78,8% від загального обсягу, решта – з капітального і поточного ремонтів (17,7% та 3,5% відповідно).

Обсяги житлового будівництва у 2017 році зросли на 13,8% до 842,4 млн грн, нежитлового – на 16% до 358,6 млн грн.

Інженерних споруд було збудовано на 372,8 млн грн (на 14,1% менше, ніж у 2016 році).