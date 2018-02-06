На Тернопільщині нетверезий чоловік під час тест-драйву врізався в дерево (фото)

За даними поліції, чоловік таки зобов’язався придбати понищене ним авто.

На Тернопільщині чоловік, який нетверезим прийшов купувати авто, під час його випробування врізався в дерево.

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Житель Бережан прийшов випробувати авто свого знайомого, при цьому через сп’яніння, тестуючи транспорт, злетів з дороги в кювет та врізався в дерево.

На місце події виїхали працівники місцевого відділу поліції. На водія склали адміністративні протоколи за водіння транспортного засобу у стані алкогольного сп’яніння та без посвідчення водія.

Штраф загрожує і власнику автівки. Його притягнуть до адмінвідповідальності за передачу керування машини особі, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

За даними поліції, чоловік таки зобов’язався придбати понищене ним авто. При цьому він не зможе користуватися ним мінімум рік, оскільки його позбавлять права керування транспортним засобом строком на один рік.