Мальтійська авіакомпанія з 19 червня відновить польоти до Києва

Рейси Мальта-Київ будуть виконуватися по вівторках.

Авіакомпанія Air Malta з 19 червня відкриє прямі авіарейси з міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Мальти.

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Як повідомляється на сайті авіакомпанії, рейси Мальта-Київ будуть виконуватися по вівторках.

Літак буде вилітати з Мальти в 16:00 і прибуватиме до Києва о 20:15, у зворотному напрямку рейс відправлятиметься з Києва о 21:05 та прибуватиме на Мальту в 23:15.

Квитки на рейси 19 червня можна забронювати за ціною від 110 доларів за тарифом Go Light, передбачає тільки перевезення ручної поклажі. Квитки за тарифом Go Smart, що включає перевезення валізи до 23 кілограм і вибір місця, можна придбати за ціною від 125 доларів.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є державним підприємством, що забезпечує 68% всіх авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника – авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".