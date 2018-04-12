Україна і Молдова спростять перетин кордону для громадян обох країн

Відповідний закон президент підписав сьогодні.

Україна та Молдова спростять перетин кордону для громадян обох країн.

Про це президент Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

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«Україна та Молдова спростять перетин кордону для громадян обох країн. Для цього буде організовано спільний контроль на пунктах пропуску через українсько-молдовський держкордон. Відповідний закон про ратифікацію Угоди підписав у присутності глави уряду Республіки Молдова», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Верховна Рада ухвалила урядовий закон про ратифікацію Договору між урядами України та Республіки Молдова про спільний контроль осіб, транспортних засобів, товарів та предметів у спільних пунктах пропуску через українсько-молдавський державний кордон.