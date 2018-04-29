Ryanair змінив розклад рейсів до Києва

Зміни у розкладі, можливо, свідчать про те, що керівництво перевізника і аеропорту змогли досягти консенсусу у питанні отримання слотів.

Ірландська авіакомпанія Ryanair внесла зміни у час вильоту та прибуття рейсів в аеропорт "Бориспіль".

Про це передає ЦТС.

Зазначається, що станом на 28 квітня, відповідно до системи бронювання лоукостера, більшість рейсів будуть вилітати і прибувати не у піковий для аеропорту час, чого раніше побоювалися в "Борисполі" і авіакомпанії МАУ.

Рейс до Барселони буде вилітати з Борисполя о 12:45 (попередньо оголошений час - 11:40), прибуття в Бориспіль, як і раніше, о 11:05.

Виліт до Стокгольма - о 22:00 (попередньо оголошений час - 10:45), прибуття зі Стокгольма - о 21:25 (попередньо оголошений час - 10:10).

Виліт до Вроцлава - в п'ятницю, неділю - о 14:35, у понеділок - о 15:25 (попередньо оголошений час - 9:35), приліт до Борисполя з Вроцлава - в п'ятницю та неділю - о 14:00, у понеділок - о 14:50 (попередньо оголошений час - 9:10).

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Виліт до Кракова - о 22:25 (попередньо оголошений час: по понеділках - 19:50, по середах - 12:05, по п'ятницях - 19:35). З Кракова до Борисполя прибуття - о 21:50 (попередньо час: по понеділках - 20:35, по середах - 12:50, по п'ятницях - 20:20).

Рейси до Варшави раніше анонсували на 10:05 чотири рази на тиждень, тепер у різні дні час вильоту варіюється - 13:15, 16:15, 15:35.

Прибуття з Варшави раніше планувалося на 9:30, тепер воно змінюється в залежності від днів тижня - 10:00, 13.00, 12:20.

Виліт до Братислави - о 21:15 (попередньо оголошений час - 11:30), приліт - о 20:40 (попередньо оголошений час - 10:55).

Рейси до Вільнюса з Борисполя будуть вилітати о 13:30 (попередній час - 19:25), з Вільнюса - о 11:30 (попередній час - 18:50).

Рейси Київ (Бориспіль) - Лондон (Станстед) по понеділках, середах, п'ятницях, суботах будуть вилітати о 18:45, по неділях - о 21:55 (попередній час для всіх днів вильоту - 20:25).

Згідно з оновленим розкладом, в Бориспіль з Лондона рейси прибуватимуть о 12:50 по понеділках, середах, п'ятницях, суботах; о 16:00 - по неділях (попередній час для всіх зазначених днів - 19:50).

Розклад більшості рейсів до Львова залишився без змін, крім часу прибуття/вильоту рейсу Львів-Варшава.

Раніше повідомлялося про неузгодженість між Ryanair та аеропортом "Бориспіль" щодо часу прильоту і вильоту деяких рейсів.

Зміни у розкладі, можливо, свідчать про те, що керівництво перевізника і аеропорту змогли досягти консенсусу у питанні отримання слотів.

Як відомо, Ryanair відкриє рейс Київ-Берлін і розпочне польоти на два місяці раніше.