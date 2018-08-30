Turkish Airlines збільшить кількість рейсів до України

Польоти за маршрутом Львів-Стамбул по понеділках, четвергах і неділях будуть здійснюватися двічі на день.

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines з 28 жовтня збільшить частоту польотів сполученням Львів-Стамбул з 7 до 10 рейсів на тиждень. Це друге збільшення кількості рейсів на лінії за останній рік.

Про це пише Avianews.

Польоти по маршруту по понеділках, четвергах і неділях будуть здійснюватися двічі на день.

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Вильоти додаткових рейсів по понеділках і неділях передбачені у 08:40 з Стамбула і в 10:05 зі Львова, по четвергах о 19:25 з Стамбула і в 21:20 зі Львова.

Продаж квитків на додаткові рейси вже відкритий.

З 1 березня 2018 року авіакомпанія перевела виконання польотів на цьому напрямку на щоденний режим, до цього рейси виконувалися п'ять разів на тиждень.

З 3 вересня Turkish Airlines збільшить кількість авіарейсів між Стамбулом і Одесою. Авіарейси будуть виконуватися 18 разів на тиждень замість 14 разів.

Як повідомляв УНІАН, Ryanair істотно посилить норми безкоштовного провезення багажу.