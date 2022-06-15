За прогнозами нечисленних російських турагентів, які залишилися на плаву, цього року кількість туристів, які зможуть собі дозволити закордонний відпочинок, скоротиться в 10, а то і 20 разів.

До 24 лютого 2022 року, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, туристична галузь РФ процвітала. Майже 50 млн її громадян щорічно їздили за кордон.

Про це йдеться в сюжеті програми "Гроші". Російській авіації повністю закрили небо над Європою, більшість країн ЄС або негласно призупинили видачу віз, або посилили вимоги до громадян РФ.

Багато турфірм у Росії змушені були закритися, адже вони збанкрутували. А Ростуризм рекомендував росіянам відмовитися від відвідування країн, які ввели санкції проти РФ.

"Почувши про це, росіяни ломанулися скуповувати тури до Туреччини - однієї з небагатьох країн, де їм, а точніше, їхнім грошам хоч трохи раді", - зазначають журналісти. Але вартість відпочинку злетіла до небес - тепер тиждень відпочинку стартує від 2 тисяч доларів з людини.

"Фактично закордонні курорти стали для росіян недоступні. Ситуація настільки сумна, що РФ ухвалила рішення офіційно вийти зі Всесвітньої туристичної організації і зосередитися на внутрішньому туризмі", - зазначають "Гроші".

Відпочинок у Криму для росіян також не дуже привабливий, адже в морі повно кораблів РФ, на півострові багато військових.

"За прогнозами нечисленних російських турагентів, які залишилися на плаву, цього року кількість туристів, які зможуть собі дозволити закордонний відпочинок, скоротиться в 10, а то і 20 разів. Внутрішньоросійський туризм просяде менше", - підсумували журналісти.

А це означає, що турфірмам доведеться звільнити більшість співробітників, також росіяни будуть змушені закрити більшість готелів і баз відпочинку.

Раніше повідомлялося, що громадян Російської Федерації на турецьких курортах цього літа буде в рази менше. Така ситуація склалася через проблеми з перельотами і російськими кредитними картами.

Вас також можуть зацікавити новини: