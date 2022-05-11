Очікується, що кількість російських туристів різко скоротиться.

Громадян Російської Федерації на турецьких курортах цього літа буде в рази менше. Така ситуація склалася через проблеми з перельотами та російськими кредитними картами.

Про це пише Deutsche Welle.

Відзначається, що в цьому сезоні з РФ можуть прилетіти до Туреччини до 1,7 мільйона туристів, що становить третину від числа росіян в цьому році. Поки що на липень і серпень майже немає бронювань. Крім того, ситуацію ускладнюють проблеми з перельотами й кредитними картами.

"Раніше росіяни прилітали в Анталію чартерними рейсами, але це більше неможливо, ми намагаємося знайти рішення. Раніше ми приймали від 5 до 9 тисяч гостей на день – у травні цього року ми очікуємо близько 500", – розповіли в асоціації гідів Анталії.

Водночас на турецьких курортах сподіваються, що туристи з Німеччини компенсують дефіцит росіян і українців. Очікується, що німців цього літа буде на 40% більше, ніж у минулому. Крім того, може зрости на 50% число туристів з Великобританії, а з Польщі на 60%.

Також в Туреччині чекають до 100 тисяч українців, в основному жінок і дітей, і можливі туристи з Ірану

План з залучення російських туристів до Туреччини: що відомо

Влада Туреччини прийняла "дорожню карту" по залученню туристів з Росії, що включає три основні пункти.

Перший пункт стосується надання кредитної підтримки під держгарантії турецьким туроператорам, що базуються в Росії, - Anex, Pegas і Coral. Загальна сума кредиту-300 мільйонів доларів.

Другий пункт стосується співпраці туроператорів з найбільшим авіаперевізником Туреччини Turkish Airlines, що передбачає виділення 1,5 мільйона місць для "пакетних" туристів з Росії. Ще 500 тисяч російських туристів обіцяє перевезти лоукостер Pegasus Airlines. Таким чином, в поточному році гарантовано відвідати Туреччину зможуть 2 мільйони російських туристів.

Третій пункт передбачає можливість створення нової авіакомпанії, яка базуватиметься в Анталії і буде перевозити тільки туристів з Росії в Туреччину. У разі створення цієї компанії влада Туреччини розраховує залучити додатково 1 млн туристів з РФ.

Пізніше турецька влада заявила про створення ще однієї авіакомпанії для російських туристів. Для цих потреб авіаперевізник планує використовувати чотири літаки.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський розкритикував Анкару за нові туристичні маршрути для росіян. Він заявив, що Туреччина з одного боку виступає посередником у переговорах і підтримує Україну важливими кроками, а з іншого - готує кілька туристичних маршрутів одночасно.

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