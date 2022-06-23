Дипломат країни-агресора каже про те, що росіян нібито "дискримінують" у Греції та дуже цим здивований.

В МЗС Росії поскаржилися, що росіяни страждають у Греції через "агресію та дискримінацію". Таке відношення чомусь дивує громадян та політиків країни-агресори.

В інтерв'ю проросійському виданню "ТАСС" директор четвертого європейського департаменту МЗС РФ Юрій Піліпсон заявив, шо Греція стала для громадян РФ "небезпечним місцем".

Так, росіяни стикаються з "агресією та дискримінацією", тому їм більше не слід розглядати Грецію у якості країни для безпечного відпочинку. Іноді там навіть фіксують факти побиття російськомовних.

"В умовах безперервної антиросійської риторики з боку грецьких офіційних осіб та тиражування в місцевих ЗМІ дезінформації про події в Україні - а російські інформджерела давно заблоковані - продовжують надходити повідомлення про факти дискримінації і навіть пряму агресію стосовно росіян і російськомовних громадян", - заявив Піліпсон.

Також він поскаржився, що у росіян часто виникають проблеми з банківськими рахунками. У Греції їх блокують, а сам Піліпсон називає це "вільним трактуванням" санкцій ЄС. За його словами, рахунки росіян нібито блокують "за національною ознакою".

Це настільки обурює громадян країни-агресора, що вони скаржаться на порушення своїх прав та інтересів. Звісно, з такими скаргами вони звертаються у слідчий комітет РФ, адже ці заяви будуть приймати тільки там.

"Рекомендуємо громадянам у разі інцидентів подавати заяви до грецьких компетентних органів для притягнення винних до відповідальності. Як зазначалося вище, можливості консульського сприяння зараз серйозно обмежені через скорочення дипперсоналу, плюс наші офіційні запити часто залишаються без відповіді", - заявив Піліпсон, який намагається викликати жаль до росіян.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Чехія не видаватиме візи росіянам і білорусам до кінця березня 2023 року.

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