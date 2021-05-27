Рейси з Києва до Тирани будуть виконуватися по вівторках і п'ятницях з 4 червня до 1 жовтня.

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) представила розклад рейсів до Албанії на період з 4 червня до 1 жовтня 2021 року.

Про це повідомила прес-служба перевізника.

Рейси будуть виконуватися по вівторках і п'ятницях за наступним розкладом: рейс PS7707 Київ (KBP) - Тирана (TIA): виліт 13:10 - приліт 14:25; рейс PS7708 Тирана (TIA) - Київ (KBP): виліт 15:25 - приліт 18:45.

Як повідомляють у прес-службі перевізника, на сьогоднішній день українським туристам дозволяється вільний в'їзд на територію Албанії навіть без проходження ПЛР-тесту на коронавірус.

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Відзначимо також, що для в'їзду в Албанію з туристичною метою терміном до 90 днів громадянам України не потрібна віза.

Плани МАУ на літо 2021

У квітні авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" представила мережу маршрутів на період літньої навігації, запуск яких дозволить відновити авіаційне сполучення регіонів України з численними країнами Європи через Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Зокрема, авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" і Департамент з розвитку туризму емірату Рас-ель-Хайма (ОАЕ) з 25 червня запускають перші прямі рейси з Києва в емірат.

Крім того, з 18 червня МАУ відновлює рейси з Києва до Варшави (Польща), які раніше були припинені через пандемію коронавірусу.

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Автор: Катерина Жирій