Розклад рейсів дозволить забезпечити стикування з десятком міжнародних і внутрішніх рейсів через Київ.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) продовжує відновлення рейсів, що їх було тимчасово припинено у зв'язку з впливом пандемії COVID-19, зокрема, з 18 червня запускає рейси з Києва до Варшава (Польща).

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Про це повідомила прес-служба перевізника на своєму сайті.

Рейси виконуватимуться щовівторка, щоп'ятниці і щонеділі за таким розкладом: Київ (KBP) - Варшава (WAW): виліт 9:55 (за місцевим часом) - прибуття 10:30 (за місцевим часом); Варшава (WAW) - Київ (KBP): виліт 14:05 (за місцевим часом) - прибуття 16:35 (за місцевим часом).

Відзначається, що розклад рейсів дозволяє забезпечити стикування з десятком міжнародних і внутрішніх рейсів через Київ (аеропорт «Бориспіль»), зокрема, пасажири з Варшави зможуть зручно дістатися і в зворотному напрямку: в Харків, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Івано-Франківськ, Херсон, Одесу, Кишинів (Молдова), Тбілісі, Батумі (Грузія), Тель-Авів (Ізраїль), Єреван (Вірменія), Стамбул (Туреччина), Дубай (ОАЕ), Баку (Азербайджан), Каїр (Єгипет).

Плани МАУ на літо 2021

У квітні авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» представила мережу маршрутів на період літньої навігації, запуск яких дозволить відновити авіаційне сполучення регіонів України з численними країнами Європи через Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Зокрема, авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» та Департамент з розвитку туризму емірату Рас-ель-Хайма (ОАЕ) з 25 червня запускають перші прямі рейси з Києва до емірату.

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Автор: Павло Степанець