Запуск рейсів за цими маршрутами дозволить відновити авіаційне сполучення регіонів України з численними країнами Європи.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» представила мережу маршрутів на період літньої навігації, запуск яких дасть можливість відновити авіаційне сполучення регіонів України з численними країнами Європи через міжнародний аеропорт «Бориспіль».

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Про це повідомила прес-служба компанії.

Зокрема, МАУ продовжить виконувати внутрішні рейси спільно з авіакомпанією-партнером за напрямками - Харків (HRK), Львів (LWO), Дніпро (DNK), Запоріжжя (OZH) та Івано-Франківськ (IFO) і власні регулярні рейси - до Одеси (ODS) і до Херсона (KHE), починаючи з червня 2021 року.

Також прес-служба повідомила про маршрути, за якими МАУ продовжить виконувати міжнародні рейси: Київ - Амстердам (АMS) - Київ; Київ - Єреван (EVN) - Київ; Київ - Дубаї (DXB) - Київ; Київ - Лондон (LGW) - Київ; Київ - Вільнюс (VNO) - Київ; Київ - Париж (CDG) - Київ; Київ - Лондон (LHR) - Київ; Київ - Каїр (CAI) - Київ; Київ - Мюнхен (MUC) - Київ; Київ - Берлін (BER) — Київ; Київ - Женева (GVA) - Київ; Київ - Тбілісі (TBS) - Київ; Київ - Баку (GYD) - Київ; Київ - Тель-Авів (TLV) - Київ; Одеса - Тель-Авів (TLV) - Одеса; Київ - Прага (PRG) - Київ; Київ - Стамбул (IST) - Київ; Одеса - Стамбул (IST) - Одеса; Київ - Мілан (MXP) - Київ.

Також МАУ планує відновити рейси за напрямками: Київ - Ніцца (NCE) - Київ (починаючи з 17 червня 2021 року); Одеса (ODS) - Вільнюс (VNO) - Одеса (ODS) (з 13 червня); Київ - Делі (DEL) - Київ (планується рейс 11 квітня; починаючи з 2 травня до 30 травня - щонеділі, повернення - щопонеділка. Два рейси у травні - 18 травня і 25 травня. Регулярний старт програми з 1 червня); Київ - Анкара (ESB) - Київ (з 20 червня); Київ - Рим (FCO) - Київ (з 18 червня); Львів - Тель-Авів (TLV) - Львів (з 20 червня); Харків - Тель-Авів (TLV) - Харків (з 20 червня); Київ - Варшава (WAW) - Київ (з 18 червня); Київ - Афіни (ATH) - Київ (з 18 червня); Київ - Кишинів (KIV) - Київ (з 29 квітня); Київ - Барселона (BCN) - Київ (з 14 квітня); Київ - Ларнака (LCA) - Київ (з 24 квітня); Київ - Ташкент (TAS) - Київ (з 8 квітня); Київ - Батумі (BUS) - Київ (з 10 червня).

Додатково, на найпопулярніших маршрутах МАУ запропонує збільшен укількість частот, зокрема: Київ - Лондон (LHR, LGW) - Київ (10 частот на тиждень); Київ - Стамбул (IST) - Київ (21 частота на тиждень, а також додатково виконуються рейси між Одесою і Стамбулом); Київ - Тель-Авів (TLV) - Київ (14 частот на тиждень).

Також авіакомпанія планує виконання рейсів за маршрутом Київ - Джидда (JED) - Київ у рамках літньої навігації 2021 року.

Згідно з повідомленням, у зв'язку з епідемічною ситуацією, закритими кордонами, суворими урядовими обмеженнями в багатьох країнах, МАУ прийняла рішення про перенесення старту рейсів за маршрутом Київ - Торонто - Київ та Київ - Нью-Йорк - Київ на третій квартал 2021 року.

Додатково авіакомпанія МАУ пропонує низку популярних чартерних маршрутів, на які можна придбати квитки на офіційному сайті авіакомпанії, зокрема: Київ - Ла-Романа (LRM) - Київ; Київ - Невшехір (NAV) - Київ; Київ - Марса-Алам (RMF) - Київ; Київ - Пула (PUY) - Київ; Київ - Спліт (SPU) - Київ.

Робота МАУ в умовах пандемії

У квітні 2021 року авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» підвела попередні підсумки роботи за перший квартал 2021 року і повідомила про продовження поступового відновлення мережі польотів незважаючи на фактори, пов'язані з пандемією COVID-19.

Зокрема, компанія повідомила, що кількість виконаних регулярних рейсів склала 1 тис.424, що на 82% менше, ніж за аналогічний період 2020 року. 116 в порівнянні з 419 рейсами в 2020 році.

Загальна кількість перевезених пасажирів МАУ склала 322 тис.733, що 67% менше, ніж за аналогічний період 2020 року, зокрема: пасажири регулярних рейсів - 121 тис. 047 (900 тис. 516 у 2020 році), пасажири чартерних рейсів - 201 тис. 685 (75 тис. 520 у 2020 році).

Відсоток транзиту за перші 3 місяці року склав 34% (враховуючи всі регулярні рейси) в порівнянні з 46% в 2020 році.

Також прес-служба повідомила, що з 1 січня по 31 березня 2021 року було розглянуто і оброблено близько 30 тис.запитів пасажирів і оформлено повернень на суму 6 млн 711 тис. 576 доларів США. Всього ж за 12 місяців своєї діяльності в період пандемії з квітня 2020 року по березень 2021 року включно МАУ повернула пасажирам більше 33 мільйонів доларів США.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована в 1992 році. Здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».

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Автор: Павло Степанець