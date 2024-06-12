Раніше проїзний Wizz Multipass діяв тільки на перельоти до п'яти країн.

Бюджетна угорська авіакомпанія Wizz Air додала до проїзного Wizz Multipass дві країни – Угорщину та Румунію. Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Таким чином Wizz Air розширив дію проїзного Wizz Multipass на перельоти до семи країн - Італії, Польщі, Албанії, Великої Британії, ОАЕ та відтепер Угорщини й Румунії.

Зазначається, що Wizz Multipass дає користувачам можливість зафіксувати ціну на квиток і багаж на весь 12-місячний період незалежно від сезонності або періоду бронювання в останню хвилину.

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Раз на місяць користувач може вибирати з великої кількості рейсів за відповідними маршрутами, сплачуючи фіксований тариф за квиток і багаж.

Угорський лоукостер Wizz Air – що відомо

6 травня 2024 року авіакомпанія ввела новий тариф Wizz Smart. Таким чином компанія пропонує своїм пасажирам лінійку з чотирьох тарифів.

17 травня Wizz Air розширила дію проїзного Wizz Multipass на перельоти до п'яти країн - Італії, Польщі, Албанії, а також Великої Британії та ОАЕ.

Слід зазначити, що 26 лютого 2023 року стало відомо, що авіакомпанію Wizz Air другий рік поспіль визнали найгіршою авіакомпанією Європи. Клієнти тоді найбільше скаржилися на затримки рейсів і погане обслуговування.

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