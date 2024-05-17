Проїзний дає змогу подорожувати раз на місяць будь-якими міжнародними маршрутами за фіксованою ціною протягом року.

Бюджетна угорська авіакомпанія Wizz Air розширила дію проїзного Wizz Multipass на перельоти до п'яти країн - Італії, Польщі, Албанії, а також Великої Британії та ОАЕ, повідомляє Avianews.

Зазначається, що проїзний дає змогу подорожувати раз на місяць будь-якими міжнародними маршрутами з обраної країни за фіксованою ціною протягом року. При цьому бронювати квиток можна всього за 5 днів до вильоту. Для купівлі проїзного пасажир має обрати країну, переліт в один або обидва боки, а також вказати, чи потрібна йому додаткова ручна поклажа і багаж. Від цього залежатиме підсумкова ціна Wizz Multipass.

"Проїзний з малою ручною поклажею, який включає переліт в один бік раз на місяць протягом року, коштує 34,99 євро на місяць для Албанії, 59,99 євро на місяць для Італії, Польщі та ОАЕ, 64,99 євро на місяць для Великої Британії", - ідеться в повідомленні.

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В Avianews пояснили, що, коли пасажир оформляє підписку на рейси Wizz Air на цілий рік, то гроші з нього знімаються щомісяця. Таким чином пасажир може щомісяця здійснити переліт за фіксованою ціною. Якщо він цього не зробить, квиток згорає і не переноситься на наступний місяць.

Авіакомпанія не дозволяє вносити зміни в уже оформлений квиток. Літати зможе тільки той пасажир, який оформив передплату. Передати авіаквиток іншій людині не можна.

Угорський лоукостер Wizz Air – останні новини

26 лютого 2024 року бюджетну угорську авіакомпанію Wizz Air другий рік поспіль визнали найгіршою авіакомпанією Європи. Клієнти тоді найбільше скаржилися на затримки рейсів і погане обслуговування.

6 травня стало відомо, що Wizz Air ввела новий тариф Wizz Smart. Таким чином компанія тепер пропонує своїм пасажирам лінійку з чотирьох тарифів.

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