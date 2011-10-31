Державний бюджет профінансував на Вінниччині соціальні об’єкти

За рахунок державних субвенції в 2011 році фінансується довгобуд в обласній лікарні ім.Пирогова – хірургічний корпус, також планується будівництво поліклініки у м.Шаргород. Дістануться кошти на реконструкцію будівлі для розміщення службового бюро судмедекспертизи та Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Серед об’єктів освітянської галузі в переліку будівництво шкіл в с.Соснівка Шаргородського району та у смт.Томашпіль, передбачені кошти на реконструкцію дошкільного навчального закладу № 5 у місті Вінниця та Школи естетичного виховання в смт.Крижопіль.

Також у Вінниці віддадуть 1 мільйон гривень на реконструкцію адміністративно-побутового корпусу стадіону в ЦПКіВ ім.Горького.

Найдорожчим об’єктом є двадцятилітній довгобуд в лікарні ім.Пирогова, а найдешевшим об’єктом на Вінниччині для держави стане Соснівська школа, на яку витратять 300 тисяч гривень.