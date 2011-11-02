Встановили пам’ятник Герою Радянського Союзу

З нагоди 67-ї річниці визволення України від фашистських загарбників у селі Романівці Бершадського району відбулося відкриття пам`ятника Герою Радянського Союзу Григорію Івашку, який є уродженцем села.

Виготовлення пам`ятника відбулося за рахунок коштів приватного підприємця Сергія Гереги, який також народився у Романівці, а нині проживає у Бершаді. Установчі роботи допомагали проводити небайдужі жителі села.

В урочистому заході взяли участь заступник голови районної ради В. Бондаренко, голова районної організації ветеранів війни та праці В. Крамар, голова Михайлівської територіальної громади А. Палагній, жителі громади.