Встановили пам’ятник Герою Радянського Союзу
17:39, 02 листопада 2011Вінниця
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На малій Батьківщині
З нагоди 67-ї річниці визволення України від фашистських загарбників у селі Романівці Бершадського району відбулося відкриття пам`ятника Герою Радянського Союзу Григорію Івашку, який є уродженцем села.
Виготовлення пам`ятника відбулося за рахунок коштів приватного підприємця Сергія Гереги, який також народився у Романівці, а нині проживає у Бершаді. Установчі роботи допомагали проводити небайдужі жителі села.
В урочистому заході взяли участь заступник голови районної ради В. Бондаренко, голова районної організації ветеранів війни та праці В. Крамар, голова Михайлівської територіальної громади А. Палагній, жителі громади.
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