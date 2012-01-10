Пенсіонерка перетворила власну квартиру на лікеро-горілчаний завод

Спирт сумнівного походження плюс вода та ароматичні есенції – в такий нехитрий спосіб 64-річна пенсіонерка з Вінниці налагодила підпільне виробництво з подальшою реалізацією фальсифікованих алкогольних напоїв на власній квартирі. Якістю та особливими правилами гігієни громадянка не переймалася – нашвидку виготовлений сурогат розливала у пластикові пляшки, що були у використанні.

Жертвою підпільної підприємниці став 30-річний місцевий житель, який після вживання під новорічні свята фальсифікату опинився на лікарняному ліжку, - повідомляє прес-офіцер управління податкової міліції ДПА у Вінницькій області Ольга Шишківська. За висновками експертизи залишків продукту, він не відповідає вимогам держстандарту і є небезпечним для споживання.

На момент візиту співробітників податкової міліції в домі господарки було виявлено та вилучено 500 літрів сурогату. Наразі відносно пенсіонерки порушена кримінальна справа за ч.3 ст. 204 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення підакцизних товарів із недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей.