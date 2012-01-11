Дюжина вінницьких стрільців – у збірній країни!

За підсумками 2011 року Федерація стрільби України включила до складу національної збірної одразу 12 представників Вінниччини. Про це повідомив віце-президент обласної федерації та старший тренер збірної Вінницької області з кульової стрільби Віктор Щерба.

– До збірної країни увійшли наші представники у стрільбі з пістолета, гвинтівки та по рухомій мішені, – розповів Віктор Щерба. – Минулого року до складу національної збірної входило 11 вінницьких стрільців, позаминулого – п’ять. Тобто наші результати щороку зростають. Недарма у кульовій стрільбі Вінниччина за підсумками року посіла шосте місце у конкурсі з вищої спортивної майстерності (серед 23 регіонів).

Попередніми кандидатами на участь в Олімпійських іграх 2012 року є двоє вінницьких стрільців. Це Інна Клименко (більш відома під дівочим прізвищем Крячко) та Олеся Щерба. Але усі крапки над “і” в цьому питанні розставить чемпіонат Європи, який відбудеться у Фінляндії 14-20 лютого цього року.