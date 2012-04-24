Мрихин з'ясовував, як сидиться і працюється літинським в'язням

Прокурор Вінницької області Олександр Мрихин продовжує ознайомлюватись з умовами утримання в місцях позбавлення волі.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

20 квітня Олександр Мрихин відвідав Літинську виправну колонію.

Під час візиту прокурор ознайомився з комунально-побутовими умовами утримання в колонії, організацію виробничого процесу й провів особистий прийом засуджених.

За результатами візиту Олександр Михайлович вказав керівництву виправної колонії на неналежне матеріально-побутове забезпечення засуджених та порушення охорони праці на дільниці з виготовлення тирсобрикетів.

