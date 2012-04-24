Мрихин з'ясовував, як сидиться і працюється літинським в'язням
10:26, 24 квітня 2012Вінниця
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Прокурорська перевірка
Прокурор Вінницької області Олександр Мрихин продовжує ознайомлюватись з умовами утримання в місцях позбавлення волі.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.
20 квітня Олександр Мрихин відвідав Літинську виправну колонію.
Під час візиту прокурор ознайомився з комунально-побутовими умовами утримання в колонії, організацію виробничого процесу й провів особистий прийом засуджених.
За результатами візиту Олександр Михайлович вказав керівництву виправної колонії на неналежне матеріально-побутове забезпечення засуджених та порушення охорони праці на дільниці з виготовлення тирсобрикетів.
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