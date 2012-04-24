Теплоенергетики заборгували за газ 100 мільйонів
Поточного року
У квітні вінницькі підприємства теплоенергетики розрахувались за спожитий природній газ на 75%.
Про це повідомляє головне управління житлово-комунального господарства, енергетики та зв’язку облдержадміністрації Вінницької ОДА.
З початку опалювального сезону підприємства теплокомуненергетики області розрахувались за спожитий природний газ на рівні 58% від обсягів споживання (спожито – 260,7 млн. грн., оплачено – 149,9 млн. грн., борг – 110,7 млн. грн.).
З початку року рівень розрахунків – 61%, борг поточного року – 100,8 млн. грн. У березні, квітні поточного року рівень розрахунків теплопостачальних підприємств відповідно 73% та 75%.
Питання розрахунків за природний газ споживачами області взято під особистий контроль головами районних державних адміністрацій, міськими головами, керівниками підприємств.