Теплоенергетики заборгували за газ 100 мільйонів

У квітні вінницькі підприємства теплоенергетики розрахувались за спожитий природній газ на 75%.

Про це повідомляє головне управління житлово-комунального господарства, енергетики та зв’язку облдержадміністрації Вінницької ОДА.

З початку опалювального сезону підприємства теплокомуненергетики області розрахувались за спожитий природний газ на рівні 58% від обсягів споживання (спожито – 260,7 млн. грн., оплачено – 149,9 млн. грн., борг – 110,7 млн. грн.).

З початку року рівень розрахунків – 61%, борг поточного року – 100,8 млн. грн. У березні, квітні поточного року рівень розрахунків теплопостачальних підприємств відповідно 73% та 75%.

Питання розрахунків за природний газ споживачами області взято під особистий контроль головами районних державних адміністрацій, міськими головами, керівниками підприємств.