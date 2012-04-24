Бронюк дасть благодійний концерт, а Куряча запрошує на вечерю

VII Благодійна акція зі збору коштів дітям, хворим на цукровий діабет Всеукраїнського благодійного фонду „Серце до серця” триває у Вінницькій області з 16 квітня. Фінальним акордом акції буде благодійний гала-концерт та аукціон дитячих робіт на площі В.Стуса у Вінниці 6 травня.

Про це на прес-конференції 24 квітня розповіли фронтмен гурту „ТіК” Віктор Бронюк, міс „Україна-2011” Ярослава Куряча та регіональний представник ВБФ „Серце до серця” у Вінницькій області Олена Бессараба.

Вінницька область минулого року стала лідером в Україні зі збору коштів – активісти та помічники Фонду зібрали понад 533 тисячі гривень. На ці гроші було закуплено 17 інсулінових помп дітям, до 18 років, хворим на цукровий діабет, а також систему постійного моніторингу глюкози для обласного клінічного ендокринологічного диспансеру.

- На Вінниччині працюють більш ніж 2,5 тисячі волонтерів – найбільше в Україні, - говорить Олена Бессараба. – І це приємно, це означає, що люди небайдужі. Всі наші волонтери пройшли курс тренінгів, і це переважно студенти вищих та середньо спеціальних навчальних закладів нашої області. Лише у місті Вінниця діють 1000 активістів-волонтерів. Кожен активіст Фонду має скриньку з номером, захищену печаткою Фонду „Серце до серця” та бейдж-ідентифікатор. Відкриття скриньки здійснює спеціальна комісія, і кошти ми передаємо на банківський рахунок у відділення „Кредобанку”. З початку вже цього етапу, тобто з 16 квітня, ми вже з 6 скриньок зробили виїмку коштів на суму 1895 гривень, але, звичайно, хотілося б більшого – знову стати всеукраїнськими лідерами.

Лідер гурту „ТіК” Віктор Бронюк стверджує, що про цукровий діабет знає не з телевізійних розповідей, адже його батько – інсулінозалежний. „Не треба бути байдужим, адже ще вчора хвороба може бути далекою і чужою, а завтра може торкнутися твоєї родини. Особливо не можна залишатися байдужими, коли мова йде про дітей”, - говорить Віктор Бронюк.

Головною родзинкою фінального концерту акції „Серце до серця” стане благодійний виступ гурту „Тік”, також наша землячка „Міс Україна-2011” Ярослава Куряча покаже танок, з яким виступала на конкурсі „Міс Світу”, і за який була удостоєна третього місця. Також в концерті братимуть участь колективи з районів області та міста Вінниця. Акція врозпочнеться о 13.00 і триватиме до 22.00. Загалом тут буде безліч атракцій для дітей, і для продажу виставлять лоти дитячих робіт з різних шкіл міста (в школах міста зараз проходять виставки під егідою Фонду „Серце до серця”, кращі роботи будуть в фіналі акції, - УНІАН.).

За інформацією Оксани Фіщук - обласного дитячого ендокринолога Вінницької області – на сьогоднішній день 285 дітей потребують інсулінових помп, і, на жаль, ця цифра постійно зростає.

- В нашому суспільстві існує стереотип, що благодійність – це непомірна витрата коштів, необхідність вносити великі суми, - говорить Ярослава Куряча. – Насправді усе велике починається з малого.

Крім того, на сайті http://aukro.ua в рамках акції виставлено лот – вечерю з Ярославою Курячою, а також її особистий витвір у стилі Петриківського розпису. Також лотами представлені три вироби ювелірної фірми „Діадема”, яка також є учасником акції.