Барські держвиконавці допомагали автохуліганам уникнути штрафів

Службові особи відділення державної виконавчої служби Барського районного управління юстиції складали і видавали завідомо неправдиві акти, у результаті чого до державного бюджету не надійшло близько 30 тисяч гривень.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Прокуратурою Барського району порушено кримінальну справу відносно службових осіб відділення державної виконавчої служби районного управління юстиції, які, здійснюючи протягом 2010-2011 років примусове виконання рішень про стягнення з громадян на користь держави штрафів за постановами Державтоінспекції, без виїзду до місць проживання боржників та без належної перевірки їх майнового стану складали і видавали завідомо неправдиві акти про відсутність у боржників майна, на яке можна звернути стягнення.

В результаті їх протиправних дій безпідставно повернуто 20 виконавчих документів і до бюджету не стягнуто близько 30 тисяч гривень.

Порушено кримінальну справу.