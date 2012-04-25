Споживачі Вінниччини винні за електроенергію 85 млн. гривень

Рівень оплати електроенергії споживачами Вінницької області при нормативних втратах електроенергії в мережах за січень-брезень 2012 року становить 98% проти 100% за січень-березень 2011 року.

Про це повідомило головне управління економіки Вінницької ОДА.

Заборгованість за електроенергію протягом січня-березня 2012 року збільшилась на 5,78 млн.грн., що складає 7,3% і станом на 1 квітня 2012 року з урахуванням боргів минулих років (за фактичними даними) становить 84,87 млн.грн.

При цьому заборгованість установ, що фінансуються з державного бюджету з початку року збільшилась на 620 тис.грн. (на 16%), борг станом на 01.04.2012р. становить майже 4,5 млн. грн.

Заборгованість установ, що фінансуються з місцевого бюджету збільшилась з початку року на 73 тис.грн. (на 6%), борг станом на 01.04.2012р. становить майже 1,29 млн. грн.

Заборгованість бюджетів по пільгах населенню порівняно з початком 2012 року зменшилась на 84 тис.грн. (на 3%) – борг станом на 01.04.2012р. становить 2,68 млн. грн.

Серед районів та міст області рівень оплати нижче 100% за спожиту протягом 2012 року електроенергію склався у 19 районах області.

Найвищий рівень оплати склався в Гайсинському районі -102%, Піщанському районі – 101%, Тульчинському районі – 101% та Чечельницькому районі – 101%.

Найнижчий рівень оплати склався в Іллінецькому районі-95%, Хмільницькому районі – 96% та Чернівецькому районі – 96%.