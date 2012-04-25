Янукович призначив на Вінниччині нових суддів
Президент України оприлюднив Указ про призначення суддів.
Про це повідомляється на офіційному Інтернет-представництві Президента України.
„УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 286/2012
Про призначення суддів
Відповідно до статті 127 та частини першої статті 128 Конституції України постановляю:
1. Призначити строком на п'ять років у місцевих адміністративних судах на посади:
судді Бершадського районного суду Вінницької області ХМЕЛЯ Руслана Валентиновича;
судді Вінницького районного суду Вінницької області КАРПІНСЬКУ Юлію Федорівну;
судді Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області САВКОВУ Інну Миколаївну;
судді Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області СЛОБОДОНЮКА Михайла Васильовича...”
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ
24 квітня 2012 року”