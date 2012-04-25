Янукович призначив на Вінниччині нових суддів

Президент України оприлюднив Указ про призначення суддів. Про це повідомляється на офіційному Інтернет-представництві Президента України. „УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 286/2012

Про призначення суддів Відповідно до статті 127 та частини першої статті 128 Конституції України постановляю: 1. Призначити строком на п'ять років у місцевих адміністративних судах на посади: судді Бершадського районного суду Вінницької області ХМЕЛЯ Руслана Валентиновича;

судді Вінницького районного суду Вінницької області КАРПІНСЬКУ Юлію Федорівну;

судді Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області САВКОВУ Інну Миколаївну;

судді Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області СЛОБОДОНЮКА Михайла Васильовича...”

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

24 квітня 2012 року”

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