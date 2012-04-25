Є нагода обговорити жіночий простір в літературі

Книгарня «Є» запрошує Вас на лекцію літературознавця Віри Агеєвої «Жіночий простір в українській літературі», яка відбудеться 27 квітня. Початок – о 17:00.



Українська культура – одна з тих, яка по праву може пишатися цілим списком видатних письменниць, які у найнесприятливіші часи долали ґендерні стереотипи та вибудовували особливий – «жіночий» – простір у літературі. На думку дослідниці Віри Агеєвої, у модерній українській літературі Жінка виходить за межі вузького ареалу, означеного домом, церквою й світським візитом. Яким є простір Жінки в літературі класичній і сучасній? Чи позначив вихід за рамки певний світоглядний переворот?

Віра Агеєва – літературознавець, літературний критик, професор кафедри літератури та іноземних мов Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор філологічних наук. Викладає курс «Українська література ХХ століття» в НаУКМА. Лауреат Шевченківської премії (1996) як співавтор підручника «Історія української літератури ХХ століття». Авторка книжок «Олекса Слісаренко», «Українська імпресіоністична проза», «Поетеса зламу століть», «Жіночий простір: феміністичний дискурс українського модернізму», «Поетика парадокса. Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича», «Апологія модерну: обрис ХХ віку».

Адреса книгарні «Є»: вул. Соборна, 89. Вхід вільний.

