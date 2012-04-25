Збірні Вінниці і Кельце боксуватимуть просто неба

Унікальне спортивне видовище чекає на вінничан 19 травня, під час святкувань Дня Європи.

Біля арки Центрального парку культури і відпочинку відбудеться матчева зустріч боксерських збірних міст - побратимів Вінниці і польського Кельце.

Ринг облаштують просто неба. Стартує поєдинок, в якому змагатимуться “стінка на стінку” представники різних вагових категорій, о 17.30.

Про це повідомив голова спорткомітету Вінницької міської ради Сергій Краєвський, який, до речі, є майстром спорту України з боксу і колишнім тренером з цього виду спорту.

Також, за словами Краєвського, на день Європи у ЦПКіВ відбудеться низка інших, поки що не дуже відомих широкому загалу, спортивних заходів. Наприклад, чемпіонати міста зі стріт-ворк-ауту (силова гімнастика просто неба) і пауерліфтингу.

А всі бажаючі зможуть пограти у парку в настільний теніс – для цього біля хокейно-легкоатлетичного стадіону облаштують тенісні столи.