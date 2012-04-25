Населення області винне за газ 135 мільйонів гривень

В розрахунках за природний газ рівень оплати населенням та бюджетними установами і організаціями перед ПАТ «Вінницягаз» станом на 01.04.2012 року за фактичними даними склав 77,04%.

Про це повідомило Головне управління економіки Вінницької ОДА.

Станом на 1 квітня загальна заборгованість за спожитий природний газ перед ПАТ «Вінницягаз» становить 135,46 млн.грн. (з урахуванням боргів минулих періодів).

Заборгованість бюджетних установ становить 16,51 млн.грн., населення –118,96 млн. грн.

Серед районів та міст області рівень оплати нижче 100% за спожитий протягом січня-березня 2012 року склався в усіх районах області.

При цьому найвищий рівень оплати в наступних районах області: Тростянецькому – 87,57%, Гайсинському – 84,38% та Бершадському – 83,06%.

Найнижчий рівень оплати склався у: Тростянецькому районі – 67,5%, Оратівському – 70,05% та Тиврівському – 71,55% районах.