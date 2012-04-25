Побивши матір до напівсмерті, син похвалився "подвигами" сусідам

В Томашпільському районі днями працівники міліції затримали 53 – річного чоловіка, якого обґрунтовано підозрюють у замаху на вбивство своєї матері.

Про це повідомив СЗГ УМВС у Вінницькій області.

86 – річну жінку,яка вже тривалий час важко хворіла і була «прикута» до ліжка, рідний син жорстоко побив. Наразі жінка знаходиться у лікарні і перебуває в стані коми.

Як повідомив начальник Томашпільського райвідділу міліції Сергій Мельник, підозрюваний раніше притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганські дії. Чоловік ніде не працював, зловживав спиртними напоями і жив виключно на грошове утримання своєї матері. Останні вісім місяців літня жінка важко хворіла. Єдиною людиною, хто її доглядав, був син.

За попередніми даними розслідування, підозрюваний свідомо бив свою матір, аби позбавити її життя. Про цю подію він розповів сусідам і ті, в свою чергу, викликали правоохоронців та швидку допомогу.

Наразі потерпіла знаходиться у лікарні і перебуває в стані коми.

За даним фактом порушили кримінальну справу за ч. 1 ст.115, ч.2 ст.15 Кримінального кодексу (Замах на вбивство ). За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.