Немирівські селяни знайшли бронебійний снаряд
12:29, 25 квітня 2012Вінниця
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Сіяли буряки
У селі Обідному Немирівського району 23 квітня на приватній земельній ділянці було знайдено артилерійський бронебійний снаряд діаметром 75мм. часів Великої Вітчизняної війни.
Про це повідомило офіційне інтернет-представництво Немирівської РДА.
Снаряд знайшли підчас весняно-польових робіт, - господарі сіяли буряки.
Працівниками Немирівського РВ УМВС до приїзду групи розмінування МНС забезпечено охорону небезпечної знахідки.
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