Немирівські селяни знайшли бронебійний снаряд

12:29, 25 квітня 2012
Вінниця
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Сіяли буряки

У селі Обідному Немирівського району 23 квітня на приватній земельній ділянці було знайдено артилерійський бронебійний снаряд діаметром 75мм. часів Великої Вітчизняної війни.

Про це повідомило офіційне інтернет-представництво Немирівської РДА.

Снаряд знайшли підчас весняно-польових робіт, - господарі сіяли буряки.

Працівниками Немирівського РВ УМВС до приїзду групи розмінування МНС забезпечено охорону небезпечної знахідки.

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