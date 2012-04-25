Немирівські селяни знайшли бронебійний снаряд

Сіяли буряки

У селі Обідному Немирівського району 23 квітня на приватній земельній ділянці було знайдено артилерійський бронебійний снаряд діаметром 75мм. часів Великої Вітчизняної війни. Про це повідомило офіційне інтернет-представництво Немирівської РДА. Снаряд знайшли підчас весняно-польових робіт, - господарі сіяли буряки. Працівниками Немирівського РВ УМВС до приїзду групи розмінування МНС забезпечено охорону небезпечної знахідки.

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