Працівник СІЗО намагався передати ув'язненому наркотики
13:19, 25 квітня 2012Вінниця
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В буханці хліба
Прокуратурою Вінницької області порушено кримінальну справу стосовно молодшого інспектора відділу режиму та охорони Вінницької установи виконання покарань.
Про це повідомили УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.
Встановлено, що вказана особа за винагороду отримала наркотичний засіб канабіс, вагою понад 13 грам, приховавши його у буханці хліба намагалася під час несення служби передати ув’язненому, який тримається у слідчому ізоляторі.
Наразі до службової особи судом застосовано запобіжний захід у виді взяття під варту. Досудове слідство у справі триває.
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