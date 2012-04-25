Працівник СІЗО намагався передати ув'язненому наркотики

Прокуратурою Вінницької області порушено кримінальну справу стосовно молодшого інспектора відділу режиму та охорони Вінницької установи виконання покарань.

Про це повідомили УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.

Встановлено, що вказана особа за винагороду отримала наркотичний засіб канабіс, вагою понад 13 грам, приховавши його у буханці хліба намагалася під час несення служби передати ув’язненому, який тримається у слідчому ізоляторі.

Наразі до службової особи судом застосовано запобіжний захід у виді взяття під варту. Досудове слідство у справі триває.