Адресні допомоги "чорнобильцям" встановлять соціальну справедливість

Необхідність посилення контролю за перевізниками в частині перевезень громадян пільгових категорій має стати однією з пропозицій обласної влади, винесених до Кабінету Міністрів України.

Про це йшлося сьогодні, 25 травня, під час засідання Консультативної ради щодо виконання угоди «Про взаємодію та співробітництво між облдержадміністрацією, обласною Радою та Вінницької обласною організацією «Союз. Чорнобиль. Україна» з питань поліпшення соціального захисту постраждалих громадян.

- На всі пільгові перевезення коштів з Державного бюджету не вистачає, - зазначила заступник голови Вінницької ОДА Любов Спірідонова. – Треба переходити на адресний розподіл коштів у грошовому вимірі, і тоді ми знімемо соціальну несправедливість, адже, зокрема, є багато інвалідів, наприклад, І категорії, які взагалі не користуються цими пільгами.

На сьогодні розподілом коштів громадян пільгових категорій займається місцева влада, вони надходять у вигляді субвенцій. І фактично від рішень місцевих рад залежить, який перевізник буде перевозити громадян пільгових категорій.

За словами начальника головного управління праці та соціального захисту населення Вінницької облдержадміністрації Олега Новіцького, на один середньостатистичний район в області виділяється субвенцій лише на перевезення 400 тисяч гривень, а це приблизна вартість двох новеньких автобусів вітчизняного виробництва. Тому, на його думку, саме адресні допомоги мають стати „рятівним колом” у вирішенні цього питання.