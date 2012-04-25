Молоковоз, якого протаранив "КІА", залишився без заднього мосту

Вчора о 4 годині на 134 км дороги Житомир – Могилів-Подільський, 48-річний житель Молдови за кермом автомобіля «КІА-МАДЖЕНТІС», під час зустрічного розїзду не впорався з керуванням і допустив зіткнення з автомобілем «ГАЗ-3307» (молоковоз).

Про це повідомляє управління Державтоінспекції УМВС України у Вінницькій області.

Внаслідок ДТП вантажівка вилетіла на узбіччя і залишилась без заднього мосту.

А водій молоковоза, 57-річний мешканець Вінницького району, отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закритий перелом грудної клітини.

З травмами водій був госпіталізований в хірургічне відділення лікарні швидкої допомоги м. Вінниці.