Чи зможуть зголоднілі вінницькі бютівці гідно підтримати Тимошенко?

У Вінницькій обласній організації партії «Батьківщина» не виключають можливості голодування місцевих партійців під стінами парламенту на знак підтримки Юлії Тимошенко, яка 20 квітня оголосила голодівку в Качанівській колонії Харкова.

Про це повідомляє «ВінницяОК» з посиланням на голову облорганізації ВО “Батьківщина” Людмилу Щербаківську.

- З такими пропозиціями до мене звертаються партійці, але це дуже серйозне рішення, воно має бути виваженим і ми будемо обговорювати таку можливість. Факт побиття Юлії Тимошенко дуже шокував небайдужих вінничан.

Окрім того, вінницькі прихильники Юлії Тимошенко збираються у суботу вже вдруге їхати до Харкова, де буде відбуватися чергове судове засідання у справі Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, 19 квітня близько 200 вінницьких соратників Тимошенко їздили до Харкова, аби підтримати на мітингу свого партійного лідера з нагоди початку розгляду в Харківському Апеляційному суді справи Юлії Тимошенко, пов’язаної з корпорацією ЄЕСУ.