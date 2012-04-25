Чорнобильці "воюють" за садово-городні ділянки

Представники громадських організацій, що мають статус постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, „завалили” листами-зверненнями представників влади Вінницького району та ОДА щодо надання повноправної можливості використовувати земельні ділянки у Вінницькому районі в кооперативі „Здоров’я”.

Про це йшлося сьогодні, 25 травня, під час засідання Консультативної ради щодо виконання угоди «Про взаємодію та співробітництво між облдержадміністрацією, обласною Радою та Вінницької обласною організацією «Союз. Чорнобиль. Україна» з питань поліпшення соціального захисту постраждалих громадян.

- Історія сумнозвісного кооперативу „Здоров’я” триває щонайменше 6 років, коли ці ділянки виділялися попередньою владою, - говорить учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1 категорії Микола Демчук. – Вони знаходяться на території санітарної зони, де проходять очисні та газові комунікації міста Вінниця. З-поміж 80 членів кооперативу 20 – учасники-ліквідатори. Ми просимо владу втрутитися з метою перенесення даного кооперативу на території, придатні для використання.

Влада району прийняла рішення про виділення нових земельних ділянок на території Бохоницької сільської ради. Проблема полягає у тому, що ці землі належать Академії Аграрних наук, і є певна процедура землевідведення, яка потребує часу.

Натомість, як повідомила заступник голови Вінницької ОДА Любов Спірідонова, діюча влада намагається ставитися з розумінням і по можливості вирішувати цю проблему, до речі, яка знаходиться особисто на контролі у губернатора. „І це в той час, коли начальник земельного відділу у Вінницькому районі поводиться з людьми, як цар”, - сказала вона, критикуючи дії районних чиновників.

Зі свого боку представники громадських організацій інвалідів та ліквідаторів Чорнобиля подякували депутату обласної ради Валерію Коровію та голові організації «Союз-Чорнобиль-Україна» Володимиру Войтову за особисте втручання, і цього року „чорнобильці” можуть вільно садити городину.