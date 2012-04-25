Водія іномарки, що збив 10-річного хлопчика і втік, знайдено

Інспектор ВДАІ м. Вінниці Володимир Павленко знайшов водія іномарки, який збив 10-річну дитину та втік з місця пригоди.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

23 квітня працівники міліції розшукували водія невідомого автомобіля, який скоїв наїзд на дитину та зник з місця пригоди. За кілька годин водій та його автомобіль «Fiat Doblo» були знайдені неподалік від місця аварії.

Аварія трапилася близько 12.00 на вулиці Київській. Водій автомобіля скоїв наїзд на 10-річного хлопчика, учня 4 класу однієї з вінницьких шкіл, та зник з місця події. Дитина перетинала проїжджу частину дороги в невстановленому місці.

За словами очевидців, автомобіль, водій якого збив хлопчика та втік з місця пригоди, був білого кольору, марки «Fiat». Коли інспектор ВДАІ м. Вінниці Володимир Павленко отримав орієнтування, він вирішив в першу чергу перевірити автомобілі припарковані на вулицях, розташованих неподалік від місця аварії. І не помилився. Його увагу привернув білий «Fiat Doblo», на якому були незначні пошкодження характерні для ДТП. Міліціонер відійшов подалі від машини та почав очікувати на її власника, щоб поставити йому декілька питань, які стосувалися аварії. Невдовзі до автомобіля підійшов його господар. Інспекторові ВДАІ він розповів, що ніякого відношення до аварії немає, і взагалі про неї нічого не знає. Коли міліціонер попросив власника іномарки пред’явити документи на автомобіль та посвідчення водія, той помітно занервував та зізнався у скоєнні аварії.

Як розповіли в УДАІ УМВС України у Вінницькій області, 47-річний власник автівки залишив місце пригоди тому, що злякався відповідальності. Оскільки докори сумління не давали йому спокою, він вирішив залишити машину на сусідній вулиці та повернутися на місце ДТП. В цей час біля дитини вже були лікарі «швидкої допомоги».

Постраждала 10-річна дитина з численними переломами була госпіталізована в Вінницьку обласну дитячу лікарню.

За фактом скоєння ДТП проводиться перевірка. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".