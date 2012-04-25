Вінницьких жінок навчатимуть веденню бізнесу

25 квітня голова обласної Ради Сергій Татусяк зустрівся із польською делегацією Сьвєнтокшиського воєводства (Польща) з метою обговорення проекту «Вінниччина – регіон активних жінок». Польську сторону представляли: голова Конецького Товариства розвитку підприємництва Марек Міка та начальник відділу міжнародної співпраці Сташовського повіту Ян Мазанка.

Про це повідомляє Інтернет-представництво Вінницької обласної ради.

Польські партнери прибули на Вінниччину з 4-денним візитом з тим, аби здійснити організаційні заходи щодо реалізації проекту «Вінниччина – регіон активних жінок». Це другий грант програми «Польська допомога розвитку - 2012» Міністерства Закордонних Справ Республіки Польща, який виграв Вінницький обласний осередок Міжнародної Громадської Організації «Україна-Польща-Німеччина» за участі польських партнерів. Нагадаємо, перший стосувався створення обласної асоціації органів місцевого самоврядування. (Обидва проекти співфінансовано в рамках програми польського розвиткового співробітництва Міністерства закордонних справ Республіки Польща у 2012 році).

Метою проекту є збільшення професійної активності та полегшення доступу до інформації про заснування та ведення бізнесу жінок. На думку реалізаторів, це у довгостроковій перспективі може привести до зниження рівня безробіття в області та появи нових підприємств на ринку унаслідок самостійної зайнятості жінок.

Проект передбачає проведення навчань, практичних занять та ознайомлення з кращими практиками ведення бізнесу жінками-підприємцями в Вінницькій області, а також навчальний візит до Республіки Польща.

До участі в проекті на конкурсній основі будуть відібрані 40 жінок з території Вінницької області, в тому числі: 32 – по 1 учасниці з кожного району області та міста обласного підпорядкування; 8 – з м.Вінниці.

Обговорюючи з польськими партнерами проект, С.Татусяк зауважив, що він є новим напрямом у співпраці вінницьких та польських неурядових організацій.

– Більшість проектів, які ми реалізуємо спільно з поляками, стосуються місцевого самоврядування, дитячих та молодіжних програм, культури і спорту. Бізнес для жінок – це новий напрям. Але те, що польський уряд виділи на нього кошти, підтверджує надійність та ефективність вінницько-польського партнерства, – зазначив голова обласної Ради.

В свою чергу Ян Мазанка та Марек Міка подякували Сергію Татусяку, що він особисто ініціює співпрацю громадських організацій Вінниччини та Сьвєнтокшиського воєводства.