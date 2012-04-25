Злодюжка "вполював" гаманець просто на зупинці

Вчора на тролейбусній зупинці поблизу Центрального ринку у Вінниці молодий хлопець пограбував 36–річну вінничанку. Зловмисник вирвав з рук жінки пакет, у якому знаходився гаманець з грошима. Випадковим свідком цієї події став старший оперуповноважений Управління карного розшуку УМВС майор міліції Олексій Яречук, який за кілька хвилин наздогнав та затримав нападника.

Як повідомили у СЗГ УМВС України, ця подія сталася близько 16 години. Олексій Яречук, очікуючи на зупинці тролейбус, почув крики жінки про допомогу і побачив, як молодий хлопчина тікає з пакетом у руках. Оперуповноважений, за плечима якого великий досвід роботи в карному розшуку, миттєво зреагував і кинувся наздоганяти зловмисника. Разом з правоохоронцем побігли ще декілька небайдужих громадян, які також стали свідками цієї події. Через декілька хвилин молодик лежав на землі і на його руках заблищали металеві браслети. У райвідділ міліції зловмисника допомогли доставити працівники Державної служби охорони, які неподалік несли чергування.

Перший заступник начальника Замостянського райвідділу міліції Віталій Стахов поінформував, що підозрюваним виявився 18–річний житель Калинівського району. Молодик ніде не навчається і не працює. У минулому, як з’ясувалося, він притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку.

Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.186 Кримінального кодексу (Грабіж). Зловмиснику загрожує до 4 років позбавлення волі.