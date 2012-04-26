На Тяжилові будують спортивно-ігровий мультикомплекс

Поблизу загальноосвітньої школи №27, на Тяжилові, розпочалось будівництво футбольного міні-поля та встановлення спортивно-ігрового мультикомплексу.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Тут буде ігровий майданчик «Бастіон», гойдалка, карусель, лавки, біля нього – спортивний майданчик, де під відкритим буде встановлено 10 тренажерів. Поруч буде міні-поле з штучним покриттям для гри у футбол.

- Ми проїхались по місту, де ведуться різні роботи згідно наших планів. В тому числі ми почали монтаж мультикомплексів (дитячих і спортивних). Їх цього року буде шість і один із них біля 27-ї школи. І з кожним роком їх буде ставати в місті все більше і більше, - запевнив міський голова Володимир Гройсман.